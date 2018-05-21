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«Газпром» уличили в бесполезности

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Аналитики Sberbank CIB пришли к выводу, что госкорпорация «Газпром» управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический отчет.

Так, согласно докладу, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — являются не его акционеры, а подрядчики. Среди них — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половина которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье. По расчетам экспертов, капиталовложения в вышеназванные проекты низкорентабельны.

Представители «Газпрома» отказались от комментариев, в Sberbank CIB подчеркнули, что данный обзор — это коммерческий продукт, который не распространяется для широкой публики и предназначен только для квалифицированных инвесторов.

В конце апреля сообщалось, что «Газпром» собирается построить на Балтике газохимический комплекс стоимостью 20 миллиардов долларов. В случае реализации этот проект станет самым дорогим в истории компании после «Силы Сибири», который оценивается в триллион рублей.

Партнером «Газпрома» по проекту, который сейчас находится в стадии разработки, выступает АО «Русгаздобыча», которое ранее принадлежало Аркадию Ротенбергу.

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