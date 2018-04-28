«Сила Сибири» обойдется «Газпрому» в триллион рублей

Проект газопровода «Сила Сибири» подорожал до 1,1 триллиона рублей, заявил начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

«На весь период строительства магистральный газопровод "Сила Сибири" в текущих ценах оценивается с 1,1 триллиона рублей, обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 миллиардов рублей, и Амурский ГПЗ — 950 миллиардов рублей с НДС», — сказал он.

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Ранее планировалось, что на возведение нового трубопровода в Китай компания потратит 800 миллиардов рублей.

«Силу Сибири» начали строить в мае 2014 года, до резкого падения курса рубля. Весь проект, включая строительство газопровода и обустройство восточносибирских месторождений, «Газпром» оценивал в 55 миллиардов долларов. Но уже летом того же года глава администрации президента Сергей Иванов сообщил, что затраты вырастут до 60-70 миллиардов долларов.

В марте 2018 года «Газпром» опровергал информацию о подорожании строительства газопровода «Сила Сибири» на 100 миллиардов рублей.

Россия и Китай в 2014 году договорились о строительстве газопровода, а также подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год. Договор заключен на 30 лет, стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Поставки газа по новому трубопроводу должны начаться 20 декабря 2019 года.

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