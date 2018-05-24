Греф извинился за скандальный доклад Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф лично принес извинения Геннадию Тимченко за отчет, выпущенный аналитиками Sberbank CIB о бесполезности «Газпрома». Об этом сам Тимченко рассказал изданию The Bell на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам бизнесмена, Греф подтвердил, что писавшие отчет аналитики — Александр Фэк и его руководитель Александр Кудрин — уже уволены. В ответ Тимченко сказал: «Мне лично все равно, я это … не читаю».

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21 мая Фэк представил РБК аналитический отчет, в котором среди прочего говорилось, что госкорпорация «Газпром» управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды.

В частности, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — были названы «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половиной которого владеет семья Тимченко.

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