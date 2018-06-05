Начальника разгромившего «Газпром» аналитика Сбербанка не пустили в ВШЭ

Мастер-класс бывшего начальника аналитического отдела Sberbank CIB Александра Кудрина в банковском институте Высшей школы экономики (ВШЭ) был неожиданно отменен. Об этом сообщает РБК, корреспондент которого записался на мастер-класс.

В университете изданию сообщили, что мероприятие отменили из-за отсутствия свободных аудиторий. «Это организационный момент. Из-за весенней сессии не хватает аудиторий, и, к сожалению, мы не сможем провести данное мероприятие», — заявили во ВШЭ.

При этом корреспонденту РБК, который также зарегистрировался на мероприятие 4 июня, уведомления об отмене не пришло.

Александр Кудрин уволился по соглашению сторон после того, как из аналитического отдела Sberbank CIB уволили аналитика Александра Фэка, написавшего разгромный отчет о госкомпании «Газпром». В докладе Фэк объяснял, что госкомпания не работает ради прибыли, а крупные проекты проводятся исключительно ради многочисленных подрядчиков компании. В связи с этим аналитик назвал госкомпанию бесполезной.

Скандал получил широкий резонанс. Во время Петербургского международного форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф дважды извинялся за доклад Фэка.

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