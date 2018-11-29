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РЭУ им. Плеханова отказался раскрыть данные об образовании «неизвестного таджика»

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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в ответ на запрос «Ленты.ру» отказался предоставить данные об образовании нового главы Кадастровой палаты России Парвиза Тухтасунова.

Начальник отделения Финансового факультета Екатерина Азизи утверждает, что эта информация защищена законом «О персональных данных». «В ответ на Ваш запрос о предоставлении данных о новом главе Кадастровой палаты России Тухтасунове Парвизе Константиновиче сообщаю, что данный запрос противоречит Федеральному закону "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ и ответ на него не может быть предоставлен», — написала она в ответном письме.

Однако в этом же законе присутствует статья 6, пункт 1 подпункт 8, который допускает обработку персональных данных без согласия гражданина при осуществлении профессиональной деятельности. Таким образом университет мог нарушить закон, отказавшись предоставить информацию. «Лента.ру» просила предоставить данные о зачислении, успеваемости, темах курсовых и дипломных работ, а также имя научного руководителя чиновника.

«Отказ предоставить информацию неправомерен, так как, во-первых, запрошенная информация не является персональными данными, во-вторых, сведения о научной деятельности, если они не отнесены к гостайне, не могут засекречиваться, и в третьих, эта информация представляет несомненный публичный интерес», — рассказал юрист Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, к которому «Лента.ру» обратилась с просьбой о юридической консультации в этом вопросе.

Министр экономического развития Максим Орешкин назначил на пост главы Кадастровой палаты России (входит в систему Росреестра и подчиняется Минэкономразвития) уроженца Таджикской ССР Парвиза Тухтасунова. Назначение вызвало широкий общественный резонанс, так как в опубликованных документах о приеме на работу Тухтасунова говорилось, что он окончил только медицинский университет, после чего восемь лет был безработным.

После того, как к назначению возникли вопросы у СМИ и общественности, Росреестр дополнил биографию Тухтасунова, из которой следовало, что в 2017 году он окончил сразу два университета, будучи при этом в должности советника заместителя экономического развития и главы Росреестра. Первый — Открытый институт — Высшая профессиональная школа, больше не существует, в 2017 году Рособрнадзор отозвал у него лицензию, второй — РЭУ им. Плеханова — отказался предоставить данные об образовании. Опрошенные «Лентой.ру» выпускники заявленного факультета и направления о Тухтасунове никогда не слышали.

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