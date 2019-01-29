Власти объяснили фиктивный экономический рост России

Министерство экономического развития объяснило данные Росстата, согласно которым российская строительная отрасль выросла на 5,3 процента по итогам 2018 года, хотя годовые темпы роста по итогам ноября оценивались всего лишь в 0,5 процента. Ведомство объяснило аномальный рост рекордной динамикой одного региона — Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает РБК.

Столь высокие показатели позволили Минэкономразвития отчитаться о росте ВВП России по итогам 2018 года не на 1,8 процента, как прогнозировалось изначально, а на два процента. Аналитики усомнились в релевантности предоставленных Росстатом и Минэкономразвития данных и сочли их «фиктивными».

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МЭР настаивает, что динамика строительства тесно коррелирует с динамикой инвестиций. Однако в регионах она зачастую бывает иной. «Региональная статистика отличается большей волатильностью (что во многом связано с трудностями "разнесения" статистических показателей по субъектам), нетипично большое расхождение данных наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу», — объясняет Минэкономразвития странные данные Росстата.

Ведомство приводит данные по региону, согласно которым за девять месяцев 2018 года объем строительных работ в регионе оценивался в 97 миллиардов рублей, в то время как инвестиции в строительство региона — в 592 миллиарда. Минэкономразвития полагает, что при подсчете годовой динамики Росстат учел это расхождение, которое якобы и составляет примерно 6 процентов от совокупного объема строительных работ по всей стране.

Экономисты ранее усомнились в подобных «пересчетах» и пришли к выводу, что эти данные больше похожи «на некие статистические фокусы». Причем аналитики тогда предполагали, что ведомство будет объяснять аномальный рост отрасли ростом инвестиций в саму отрасль, однако ни одно из моделирований не позволило им получить те же данные, что получил Росстат.

Статистическое ведомство уже несколько лет критикуют за недостоверность предоставляемых данных. В декабре 2018 года глава ведомства Александр Суринов подал в отставку (он возглавлял Росстат с 2009 года). Вместо него Росстат возглавил чиновник Минэкономразвития Павел Малков. Он обещал реформировать ведомство.

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