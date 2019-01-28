Экономический рост России оказался фиктивным

Росстат по итогам 2018 года оценил рост строительной индустрии в 5,3 процента, что очень сильно удивило аналитиков и экспертов, так как по итогам ноября в годовом выражении отрасль росла всего лишь на 0,5 процента. Аналитики пришли к выводу, что ведомство просто «нарисовало» этот рост, которого на самом деле не было. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Как отмечается, эта статистика положительно сказалась и на ВВП России по итогам 2018 года: Минэкономразвития уже отчиталось, что данный показатель вырос на 2 процента вместо изначального прогноза в 1,8 процента. Примечательно, что Росстат подведомственен министерству экономического развития, главой которого является Максим Орешкин. При этом в самом ведомстве никаких странностей в подсчетах не заметили.

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«Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие "досчеты" не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы», — цитирует издание аналитика Игоря Полякова из ЦМАКП.

Издание отмечает, что все возможные моделирования ситуации не позволяют добиться тех результатов, о которых рапортует Росстат. По версии ведомства, одним из основных драйверов роста оказался рост капитальных вложений, однако и здесь аналитики не понимают, где служба государственной статистики его нашла с учетом замедления темпов строительства. Издание намекает на то, что подобные статистические уловки были выполнены для того, чтобы соответствовать указам президента России Владимира Путина.

В декабре 2018 года бывший глава Росстата Александр Суринов подал в отставку, он возглавлял ведомство с 2009 года. При нем Росстат неоднократно обвиняли в фальсификации данных, причем пик обвинений пришелся на период после того, как ведомство перешло в подчинение министерству экономического развития. В настоящий момент Росстат возглавляет бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков, который обещал реформировать ведомство.

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