Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Выполнения национальных проектов в рамках майского указа президента Владимира Путина, задерживается, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Расходы на нацпроекты составили лишь 221 миллиарда рублей, то есть 12,8 процента от годового объема, отмечается в документе. Так, по состоянию на начало апреля еще ничего не потратили на нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на него планируется в 2019 году направить 7,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.

По шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры освоили менее 10 процентов средств. В частности, на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направили всего 0,1 процента, нацпроект «Образование» — 3,2 процента, комплексный план развития инфраструктуры — 5,1 процента от годового объема.

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента). При этом по проекту «Здравоохранение» средства расходовались только по одному из восьми федеральных проектов, — по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7 процента). На четыре других нацпроекта деньги не выделялись, по трем другим выделили менее 3 процентов.

Ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил на законодательном уровне принудить российских олигархов принять участие в реализации национальных проектов.

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