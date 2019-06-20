Путина спросили о нацпроектах

Результаты от реализации нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас, в этом году. Об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Москвы во время прямой линии. Его слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что все министры знают о персональной ответственности за реализацию нацпроектов.

Поднимая этот вопрос, перед началом прямой линии, президент подчеркнул, что конечная цель нацпроектов — поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность государства.

В мае Путин потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов. Он также поручил правительству совместно с администрацией обеспечить их информационное сопровождение.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

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