В моногородах улучшатся условия кредитования предпринимателей

Фонд развития моногородов (ФРМ) запустил для предпринимателей механизм беспроцентного кредитования, ориентированного на малый бизнес. В рамках реализации нацпроектов ВЭБ и Минэкономики опробуют в моногородах целевую консолидацию мер поддержки, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в ФРМ планируется выдать в кредит в общей сложности 1,3 миллиарда рублей в 2019 году. По словам генерального директора фонда Ирины Макиевой, по состоянию на 28 июня заключены три контракта на 549,4 миллиона рублей, подписание четвертого соглашения ожидается.

Однако, по словам Макиевой, «фактурных заявок, с которыми можно работать», не так много — «обычно предприниматель "подвисает" по времени, когда он идет за получением гарантий в банк, в частности, из-за неготовности заявленного проекта». Прием заявок начался еще в марте.

Уточняется, что желающие организовать малый бизнес в моногородах могут получить беспроцентный кредит до 250 миллионов рублей на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20 процентов).

В Минэкономики пояснили изданию, что «утверждение госпрограммы будет способствовать комплексной взаимоувязке всех мер федеральной поддержки на территории моногородов, в том числе за счет утверждения региональных и муниципальных программ их развития, а также аналитического отражения мероприятий нацпроектов».

ФРМ, в свою очередь, подсчитал, что моногорода фигурируют в десяти из тринадцати нацпроектов. Так, например, в проекте «Жилье и городская среда» участвует 259 моногородов, в «Демографии» — 168, а в «Экологии» — 52.

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