Корпорация МСП на ПФЭМ обсудила городскую экономику

В рамках нулевого дня Петербургского международного экономического форума Корпорация МСП провела панельную сессию на тему: «Малый бизнес в городской экономике». Участники дискуссии обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса в небольших городах, возможности упрощения открытия типового бизнеса в городах, тиражирование успешных бизнес-моделей в небольших городах через механизм франчайзинга. По данным на 2018 год, в России насчитывалось 1112 городов, из которых большую часть составляют малые и средние города. Важная задача — сделать их комфортными для жизни, работы и отдыха, предотвратить отток населения, стимулировать интерес населения к предпринимательской деятельности.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов рассказал о развитии городской экономики и реализации мер поддержки и развития бизнеса на примере своего региона. «Для того чтобы выполнить социально-экономические условия завтра, надо поддержать бизнес сегодня. Нам удался запланированный рывок в отношении развития в регионе малого и среднего бизнеса», — отметил Александр Бречалов.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что важным шагом по развитию малого и среднего бизнеса в городах может стать объединение наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные виды поддержки, сервисы Бизнес-навигатора МСП. «Более 3,8 миллиона предпринимателей заходили на Портал Бизнес-навигатора МСП, 1,8 миллиона зарегистрировались. Использование сервисов портала привело к конкретным результатам. По данным ФНС, 482 тысячи субъектов МСП предпринимателей, воспользовавшихся порталом, показали за два года рост выручки и численности, — отметил руководитель корпорации. — Мы рассчитываем на резкий скачкообразный рост численности занятых в секторе МСП, потому что указом президента четко обозначен индикатор — это 5,8 миллиона дополнительно созданных рабочих мест. То есть без онлайн-ресурсов в данной работе не обойтись».

Глава Корпорации МСП также рассказал о предстоящей интеграции Бизнес-навигатора МСП с ГИСП, что позволит дополнить представленный перечень видов бизнеса промышленным сектором (более 40 видов производств) по основным параметрам — анализ платежеспособного спроса, анализ конкурентов, анализ каналов реализации. «Кроме того, комплекс мер, который в настоящее время реализуется по "регуляторной гильотине" и сокращению оснований для проверок, в сочетании с зеркальным реестром, который мы сейчас на базе Портала Бизнес-навигатора МСП делаем вместе с Генеральной прокуратурой, призван существенно облегчить работу предпринимателей», — подчеркнул Александр Браверман.

Участники дискуссии отметили, что решение задач по стимулированию развития бизнеса в небольших городах может быть реализовано через внедрение «коробочного» подхода, когда необходимые инструменты доступны в единой точке входа. «Коробочный продукт» для малого бизнеса — комбинация финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые можно получить через единую точку входа. Заместитель Председателя ВЭБ.РФ Марина Романова подчеркнула, что в настоящее время на площадке ВЭБ.РФ обсуждается создание продукта, объединяющего меры поддержки институтов развития, банков, муниципальных и региональных органов власти и специальные предложения по франчайзингу.

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева отметила, что был осуществлен запуск ряда инвестиционных проектов, создан специальный кредитный продукт для малых и средних компаний в моногородах. Депутат Государственной Думы РФ Рифат Шайхутдинов подчеркнул необходимость создания новой структуры экономики, в которой доля малого бизнеса стала бы существенной — как за счет роста количества малых и средних предприятий, так и в результате изменения роли малого бизнеса в экономике России.