Крупный бизнес Ивановской области затоварился у малого на 28 миллиардов рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков Ивановской области у регионального малого и среднего бизнеса составил 27,7 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены в ходе выездной сессии Корпорации МСП в Ивановскую область, сообщает пресс-служба корпорации.

Член правительства Ивановской области — директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак отметила продуктивное взаимодействие с Корпорацией МСП и крупнейшими заказчиками, в результате которого удалось создать рынок сбыта для предпринимателей Ивановской области.

В свою очередь, руководитель дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов малых и средних предприятий Корпорации МСП Наталья Власова сообщила, что за 2016-2019 годы общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами отрасли, зарегистрированными на территории Ивановской области, составил 27,73 миллиарда рублей, из них в 2018 году — 15,33 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом (рост на 9,45 миллиарда рублей).

В ходе сессии также состоялась презентация портал Бизнес-навигатора МСП — ресурса, полезного как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. На данный момент портал охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года на портале зарегистрировались 8,3 тысячи предпринимателей Ивановской области, представляющих как областной центр, так и моногорода региона.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия — страна возможностей», созданной указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

