Корпорация МСП прогарантировала производство коптеров

Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту для стартапа по разработке и производству инновационных автоматизированных беспилотных летательных аппаратов COEX — «Коптер Экспресс Технологии» — на сумму 50 миллионов рублей в Сбербанке по ставке 8,5 процента, сообщает пресс-служба корпорации.

В сообщении отмечается, что средства будут направлены на приобретение комплектующих, материалов и сырья для увеличения объема выпуска образовательных квадракоптеров и промышленных дронов. Так как компания увеличивает объемы производства в связи с ростом продаж на отечественном и зарубежном рынках. Только за 2018 год предприятие выпустило и реализовало более 1300 летательных аппаратов. В 2019 году «Коптер Экспресс» планирует увеличить объем производства до 2000 экземпляров.

Предприятие выпускает два типа продуктов: конструктор программируемого квадрокоптера «Клевер» для занятий робототехникой в школах, колледжах, образовательных центрах и промышленный автономный дрон «Пеликан» для мониторинга территорий и доставки легковесных грузов. Компания также разработала станцию для автоматической зарядки дронов. Изделия компании поставлялись в образовательные учреждения, в МВД РФ, на предприятия нефтегазовой промышленности, в охранные компании. Летательные аппараты COEX экспортировались в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и ряд других стран.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70 процентов суммы кредита.

По состоянию на 19 июня 2019 года субъекты МСП Москвы получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 33,96 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 39,75 миллиарда рублей.