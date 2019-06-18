Корпорация МСП провела обучающий семинар для сельхозпроизводителей Липецка

Корпорация МСП совместно с Х5 Retail Group и Минсельхозом России 18 июня провела в Липецке обучающий семинар для сельхозтоваропроизводителей, являющихся или планирующих стать поставщиком торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.

В рамках обучающего семинара представители Корпорации МСП представили сельхозпроизводителям «коробочный» продукт, разработанный корпорацией для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельхозкооперативов, и типовое готовое решение для фермеров в отрасли мясного скотоводства, разработанное совместно с Национальным союзом производителей говядины.

В свою очередь, представители «Пятерочки» рассказали об особенностях работы с федеральной розничной сетью, об основных требованиях, предъявляемых к поставщикам продуктов питания, механизме заключения договора поставки и о поставке в сеть продукции под собственной торговой маркой Х5 Retail Group.

Сельскохозяйственные кооперативы, планирующие стать поставщиками федеральной торговой сети, представили свои хозяйства и ассортимент производимой продукции.

В Липецкой области реализуется программа развития кооперации. В 2019 году в области создан центр компетенций (ЦК) в сфере сельскохозяйственной кооперации. Программой ЦК определено оказание содействия в организации сбыта продукции сельхозкооперативов, предоставление информационно-консультационных и методических услуги, помощь в создании и развитии сельхозкооперативов, организационная поддержка.

