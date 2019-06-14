Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества

Представители Корпорации МСП приняли участие в Российско-азербайджанском круглом столе по вопросу развития приграничного сотрудничества субъектов МСП, состоявшемся в городе Махачкале. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Круглый стол был организован в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и «дорожной карты», подписанных между Корпорацией МСП и Агентством МСБ в 2018 году. Документ предусматривает развитие торгово-производственной и научно-технической кооперации, а также налаживание сотрудничества в сфере информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП России и Азербайджана.

Участники дискуссии обсудили потенциал сотрудничества между малыми и средними предприятиями России и Азербайджана, прежде всего на приграничных территориях, а также рассмотрели возможные направления поддержки совместных проектов российских и азербайджанских компаний со стороны Корпорации МСП и Агентства МСБ.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, при участии Минэкономразвития Корпорации и ТПП РФ приняты поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми снято законодательное ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП, ранее составлявшей 49 процентов. «В связи с эти мы ожидаем притока иностранного капитала в российский сегмент МСП, — добавил он. — Мы продолжим оказывать всестороннее содействие развитию сотрудничества малого и среднего бизнеса Азербайджана и России с учетом реализуемых Корпорацией мер поддержки».

Участники мероприятия обсудили также инструменты для развития сотрудничества в области малого и среднего бизнеса на приграничных территориях, в частности Портал Бизнес-навигатора МСП.

На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 177 городов России с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по июнь 2019 года на портале зарегистрировались более 1,3 миллиона субъектов МСП, при этом более миллиона из них воспользовались сервисами портала, а 483 тысяч компаний, по данным Федеральной налоговой службы, получили рост выручки и/или численности.

