Объем закупок у малого бизнеса составил 1,144 трилиона рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, по данным на 31 мая 2019 года, составил 1,144 трилиона рублей при расширении номенклатуры до 369,2 тысячи позиций. Об этом 8 июня на панельной сессии «Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП» в рамках ПМЭФ-2019 рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Глава Корпорации МСП отметил, что в целом в период 2015-2018 годов при участии корпорации наблюдалась положительная динамика наращивания объемов закупок у субъектов МСП (с 64,7 миллиарда рублей в 2015 году до 3,264 триллиона рублей в 2018 году) с одновременным увеличением количества номенклатурных позиций, закупаемых у малого и среднего бизнеса (с 8,4 тысячи позиций до 362 тысяч позиций).

«Напомню, что более 67 процентов в этом объеме занимает продукция производственного назначения, более 12 процентов — инновационная, высокотехнологичная продукция, зачастую не уступающая по качеству мировым аналогам», — отметил Александр Браверман.

При этом, как сообщил глава Корпорации МСП, сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции (в 1,2 раза) и более высокий уровень экономии средств заказчиков (в 2 раза). К 2024 году планируется обеспечить объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в размере не менее 5 триллионы рублей с достижением в 2019 году объема не менее 3,2 триллиона рублей при расширении количества номенклатуры до 380 тысячи позиций.

Также в ходе мероприятия были подведены итоги инициируемого АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» масштабного исследования — рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения при методологической и информационной поддержке Корпорации МСП.

В число лидеров рейтинга по итогам 2018 года вошли «Моводоканал», «Российские автомобильные дороги», «Тюменьэнерго», «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», «Центральная пригородная пассажирская компания», Банк ВТБ, «Ростелеком», «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья», «Аэромар», «Инжиниринговая компания «АСЭ», «Газпром Траснгаз Югорск».

Ведущие позиции рейтинга по показателю «Вклад в технологическое развитие» заняли «Ленэнерго», «Российские автомобильные дороги», «Ростелеком», «Аэрофлот», Сбербанк, «Башнефть», РЖД, «Международная распределительная сетевая компания центра и Приволжья», «Мосводоканал».

Победителями в специальной номинации Корпорации МСП «За эффективность взаимодействия с поставщиками из числа субъектов МСП» стали «Роснефть», «Ростех» и РЖД.