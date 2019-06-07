Корпорация МСП и «Трудовые резервы» разовьют малый бизнес в сфере спорта

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и президент общероссийской общественной организации «Трудовые резервы» Илья Галаев договорились развивать сотрудничество в области развития малого и среднего предпринимательства в области физической культуры и спорта. Соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны будут осуществлять взаимодействие в области развития малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, объединят усилия в области проработки мер поддержки субъектов МСП в целях вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП.

«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в области физкультуры и спорта является одним из важнейших направлений нашей работы. Это создаст условия для развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни, позволит поддерживать интерес к спорту среди людей различного возраста, — отметил Александр Браверман. — В настоящее время предпринимателям, реализующим проекты в данной сфере доступны меры финансовой поддержки Корпорации, в том числе специальный кредитный продукт, участие в закупках крупнейших заказчиков, сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП».

