На ПМЭФ-2019 высоко оценили Портал Бизнес-навигатора МСП

Участники прошедшей в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации высоко оценили эффективность работы Портала Бизнес-навигатора МСП как инструмента развития и поддержки создаваемого с нуля и действующего бизнеса. Об этом с форума сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем на презентации отметил, что сегодня на портале зарегистрировались более 1,3 миллиона субъектов МСП, при этом более 1 миллиона из них воспользовались сервисами портала, а 483 тысяч компаний, по данным Федеральной налоговой службы, получили рост выручки и/или численности.

«Доступ к закупкам — это только 3,2 триллиона рублей, которые уже сегодня ежегодно получает сегмент МСП от крупных компаний, но это и 362 тысячи позиций, а стартовали мы с 8,4 тысячи позиций, — подчеркнул Александр Браверман. — Это устойчивое движение к развитию высокотехнологичного производства. Уже сейчас мы видим, что целевой показатель в 5,3 триллиона рублей, установленный президентом Российской Федерации, безусловно, достижим».

Генеральный директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева отметила, что реализуемые меры поддержки малого и среднего бизнеса, по проводимым опросам и по статистике, ощущаются предпринимателями. Так, особенно заметен рост по удовлетворенности мерами финансовой поддержки для МСП, доступности арендных площадей.

«Мы наблюдаем рост влияния цифровых информационных ресурсов для предпринимателей. В первую очередь, такое положительное влияние оказал Портал Бизнес-навигатора МСП — бесплатный ресурс с коробочными решениями, с возможностью действительно получить навигацию и выстроить маршрут для любого начинающего или уже работающего субъекта малого бизнеса, — подчеркнула она. — Кроме того, мы впервые ввели в качестве внерейтингового показателя объем закупок у малого и среднего бизнеса по 223 Федеральному закону. Есть рост, это подтверждается абсолютными цифрами по итогам 2018 года объем закупок у МСП превысил уже 3 триллионов рублей».