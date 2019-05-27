Корпорация МСП приняла участие в Московской неделе предпринимательства

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела ряд мероприятий для предпринимателей по основным направлениям поддержки бизнеса в рамках деловой программы Московской недели предпринимательства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 4 инвестиционных проектов Москвы, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации в рамках НГС и совместной программы субсидирования Минэкономразвития и Корпорации МСП. В их числе компании по производству медицинского оборудования и беспилотных авиационных систем, развитию сети медицинских центров репродуктивного здоровья, а также сеть кафе «Рогалик». Общий объем финансовой поддержки данных проектов Национальной гарантийной системы может составить 419,4 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проекты — 643,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день объем гарантийной поддержки субъектов МСП Москвы в рамках Национальной гарантийной системы составил 80,4 миллиарда рублей, что позволило субъектам МСП привлечь финансирования на сумму 148,1 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

В рамках круглого стола по участию в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием было отмечено, что в период 2016-2019 годах объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями Москвы составил 2,8 триллиона рублей. Рост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 38,3 процента или 295 миллиардов рублей. По итогам 2016-2018 годов московский регион занимает первое место в ЦФО по объему закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП.

В рамках презентации Портала Бизнес-Навигатора МСП предприниматели рассказали об опыте использования сервисов портала для составления бизнес-планов, продвижения продукции, проверки контрагентов, получения информации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Всего в период с сентября 2016 года по май 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 133,6 тысячи предпринимателей Москвы.

Также представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам лизинговой поддержки малых и средних предприятий. На сегодняшний день создано 4 дочерних региональных лизинговых компании (РЛК) Корпорации МСП в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области и Республики Саха-Якутия. В рамках программы оборудование предоставляется по льготным ставкам — 6 процентов годовых для оборудования отечественного производства и 8 процентов годовых — зарубежного производства. Услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России. По данным на май 2019 года, объем поддержки субъектов МСП Москвы региональными лизинговыми компаниями, являющиеся дочерними обществами Корпорации МСП, составил 256,3 миллиона рублей.

