Корпорация МСП поддержала цифровой маркетплейс «Smartseeds»

Цифровой маркетплейс «Smartseeds» (компания «СмартКонтракт») получил финансирование в рамках двух кредитных линий на общую сумму 240 миллионов рублей в МСП Банке. Корпорация МСП оказала финансовую поддержку проекту, предоставив обеспечение по кредитам МСП Банка в рамках специального продукта для стартапов на общую сумму 168 миллионов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.

В сообщении отмечается, что привлеченные «СмартКонтракт» средства будут направлены на развитие онлайн-сервиса и продвижение его на российском рынке. Общий бюджет проекта оценивается в 531 миллион рублей.

Корпорация МСП с 2017 года развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства. В каталог продуктов корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70 процентов от суммы кредита.

Гарантийная поддержка Корпорации МСП в размере 5,2 миллиарда рублей в рамках данного направления, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 9,7 миллиона рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.

Онлайн-сервис «Smart Seeds» создан в 2017 году для перевозки сельскохозяйственной продукции. С ноября 2018 года сервис начал осуществлять цифровые сделки по продаже и покупке зерна. На платформе Smart Seeds планируется реализация smart-контрактов на базе технологии блокчейн.