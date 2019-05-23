В Хабаровске при поддержке Корпорации МСП построят современный медцентр

МСП Банк предоставил хабаровской компании «Дальневосточный медицинский центр «ДВМед», реализующей стартап-проект по созданию высокотехнологичной клиники, кредит на сумму 148,1 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Корпорация МСП в рамках поддержки инновационных высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства предоставила обеспечение по кредиту на сумму 103,7 миллиона рублей. Эти средства направлены на финансирование затрат по строительству медицинского центра и приобретение оборудования. Общий бюджет проекта составляет 178 миллионов рублей.

В создаваемом центре будет предоставляться медицинская помощь в области рентгенэндоваскулярного (вмешательства через внутренний просвет артерий или вен путем прокола кожи (без хирургических разрезов) под местной анестезией) хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний, лечения опухолевых заболеваний. Также будет создана амбулаторная ангиологическая служба для профилактики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов с заболеванием сосудов, оказания косметологических услуг.

Медицинский центр сможет оказывать более 47 тысяч услуг в год, в том числе, более двух тысяч пациентов смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в области рентгенэндоваскулярной сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностических исследований сосудов и сердца. Реализация проекта позволит увеличить объем оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона на 56 процентов.

По состоянию на 23 мая 2019 года субъекты МСП Хабаровского края получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 5,96 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 8,33 миллиарда рублей.