Корпорация МСП и ТПП Узбекистана поддержат малый и средний бизнес

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и начальник управления Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по городу Ташкенту Саиджамол Султанов подписали меморандум о взаимопонимании на площадке Первой российско-узбекской выставки «EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS UZBEKISTAN 2019». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

Документ предусматривает развитие сотрудничества сторон по ряду направлений поддержки малого и среднего предпринимательства, направленных, в том числе, на установление взаимовыгодных отношений в сфере налаживания деловых связей, развитие кооперации и торговли между российскими и узбекскими субъектами МСП, включая взаимодействие в вопросах возможного создания аналогичного Порталу Бизнес-навигатора МСП ресурса на территории Узбекистана.

