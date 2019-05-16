В Златоусте при поддержке Корпорации МСП открыт завод по выпуску керамогранита

В моногороде Златоусте (Челябинская область) был запущен новый завод по выпуску керамического гранита «Грани Таганая». об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, при поддержке которой был реализован этот проект.

В рамках поддержки Корпорация МСП предоставила обеспечение на сумму 375 миллионов рублей по кредиту Сбербанка. Общий объем инвестиций в проект составляет около двух миллиардов рублей.

Предприятие оснащено автоматизированными линиями итальянского производства (SACMI), которые позволяют выпускать продукцию высокого качества. Завод располагает собственными железнодорожными путями, что позволяет оперативно поставлять сырье и отгружать продукцию в различные регионы России и за рубеж.

Объем производства составит около четырех миллионов квадратных метров керамической плитки в год. Новые рабочие места будут созданы для 300 жителей моногорода.

Строительство завода придало дополнительный импульс развитию малых и средних предприятий региона, которые обеспечивают бесперебойную работу производственной инфраструктуры нового завода и поставляют необходимые материалы, сырье, комплектующие. В компании отметили, что почти 90 процентов материалов, использованных при строительстве завода, произведены предприятиями региона.

В будущем планируется построить вторую технологическую линию, которая удвоит как мощности завода, так и количество занятых сотрудников.

