Предприниматели Тывы привлекли 36 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП

Объем финансовой поддержки предпринимателей Республики Тыва в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 15,8 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 35,5 миллиона рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. Такие данные были озвучены в ходе стратегической сессии Корпорации МСП в Тыве, сообщает пресс-служба корпорации.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оола и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

По словам генерального директора Корпорации МСП, за 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием в республике было заключено 129 договоров с субъектами МСП общим объемом 562,05 миллиона рублей. Лидерами по объему закупок по итогам 2018 года стали «Ростелеком», «Тываэнерго», «Деловая среда», «РТРС», Связь-банк.

Представители Корпорации МСП также приняли участие в презентации трех инвестиционных проектов в республике, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации. В их числе проекты компаний «Саянлайн», «Вояж» и ИП Ооржак. Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 31,8 миллиона рублей, объем инвестиций — 27 миллиона рублей.

В рамках сессии также состоялся круглый стол по вопросам развития сельхозкооперации и семинар для предпринимателей Республики Тыва по участию в закупках крупнейших заказчиков.

Представители Корпорации МСП также провели встречу с предпринимателями, в ходе которой презентовали сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. На данный момент портал охватывает 177 городов России. Всего в период с сентября 2016 года по май 2019 года на нем зарегистрировались более 2,4 тысячи предпринимателей Тывы, по предварительной оценке, около 50 процентов из них за указанный период увеличили среднесписочную численность занятых и уровень доходов.