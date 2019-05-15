Корпорация МСП приняла участие в Стратегической сессии по закупкам «Ростеха»

Представители Корпорации МСП приняли участие в IV Стратегической сессии по закупкам госкорпорации «Ростех» в Сочи. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» Николая Волобуева, стратегические сессии по закупкам позволяют быстро и качественно до начала их масштабного применения отработать новации, продиктованные как меняющимся законодательством, так и логикой развития системы закупок. «Привлечение широкого спектра участников — профильных специалистов, руководителей, разработчиков систем автоматизации закупок, независимых консультантов и представителей органов государственной власти — позволяет нам увидеть актуальные проблемы закупочной деятельности с самых разных точек зрения. Таким образом, мы обеспечиваем развитие системы закупок и повышаем ее эффективность как в военном, так и в гражданском секторах», — подчеркнул он.

Выступая с докладом об обеспечении и особенностях закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2019-2024 годах, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман подчеркнул, что с 2015 года между ГК «Ростех» и Корпорацией МСП действует соглашение о взаимодействии. В рамках этого соглашения налажена оперативная и результативная работа, успешно осуществляется подготовка предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов МСП, проводятся совместные конференции и информационные семинары.

Глава Корпорации МСП также сообщил, что в соответствии с национальным проектом к 2024 году планируется обеспечить объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в размере не менее 5 триллионов рублей с достижением в 2019 году объема не менее 3,2 триллиона рублей при расширении количества номенклатуры до 380 тысяч позиций.

Также Браверман отметил, что ГК «Ростех» в настоящее время ведет успешную работу по увеличению доли субъектов МСП в закупках. Так, у 134 организаций ГК «Ростех», в отношении которых Корпорация проводит оценку и мониторинг соответствия, в 2018 году объем закупок у субъектов МСП составил 134,9 миллиарда рублей, при этом средняя доля составила 67,33 процента, что в 3,7 раза превышает нормативно установленную квоту в размере 18 процентов.