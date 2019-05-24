Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей

Представители Корпорации МСП приняли участие в проведенных в Кемеровской области мероприятиях по мониторингу итогов реализации ряда национальных проектов. Эти мероприятия прошли в рамках визита в регион первого заместителя председателя правительства России – министра финансов Антона Силуанова, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Объектами мониторинга стали нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). В их числе компания «ИнтехЭко» (ремонт, восстановление и переработка крупногабаритных шин) и компания «Юрга-Мед» (оказание медицинских услуг). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 461 миллион рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 475 миллионов рублей.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол для предпринимателей Кемеровской области по участию в закупках крупнейших заказчиков. За период с 2016 по 2019 год объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями Кемеровской области составил 29 миллиардов рублей. Рост данного показателя в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 61,8 процента. По итогам 2016-2018 года регион занимает шестое место в СФО по показателю объемов закупок крупнейших заказчиков.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал участникам мероприятий о мерах поддержки малых и средних компаний, ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, на сегодняшний день объем финансовой поддержки субъектам МСП Кемеровской области в рамках Национальной гарантийной системы составляет более 5,7 миллиарда рублей, что позволило им привлечь 9,1 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

