Экономика
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Кремль высказался об уходе Терезы Мэй
Обвиняемый в шпионаже американский пехотинец обиделся на следователя ФСБ
Игра в приставку помогла подростку спасти всю семью от пожара
Россия поможет Северной Корее побороть засуху
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
ФАС отказалась наказывать кафе за призыв «брать в рот за копейки»
Кипр пострадал от утечки российских денег
Полковникам-миллиардерам ФСБ пригрозили новыми обвинениями
Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
Названа новая болезнь Леонардо да Винчи
Новости партнеров

Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Представители Корпорации МСП приняли участие в проведенных в Кемеровской области мероприятиях по мониторингу итогов реализации ряда национальных проектов. Эти мероприятия прошли в рамках визита в регион первого заместителя председателя правительства России – министра финансов Антона Силуанова, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Объектами мониторинга стали нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). В их числе компания «ИнтехЭко» (ремонт, восстановление и переработка крупногабаритных шин) и компания «Юрга-Мед» (оказание медицинских услуг). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 461 миллион рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 475 миллионов рублей.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол для предпринимателей Кемеровской области по участию в закупках крупнейших заказчиков. За период с 2016 по 2019 год объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями Кемеровской области составил 29 миллиардов рублей. Рост данного показателя в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 61,8 процента. По итогам 2016-2018 года регион занимает шестое место в СФО по показателю объемов закупок крупнейших заказчиков.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал участникам мероприятий о мерах поддержки малых и средних компаний, ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, на сегодняшний день объем финансовой поддержки субъектам МСП Кемеровской области в рамках Национальной гарантийной системы составляет более 5,7 миллиарда рублей, что позволило им привлечь 9,1 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 мая

«Тарифы могут быть выше в четыре раза»

Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
12:42Сегодня

Российским инженерам пообещали работу уровня Google

21:1820 мая

Эксперты высказались за более агрессивную политику России на мировом рынке нефти

12:53Сегодня

Кипр пострадал от утечки российских денег

Экономика16:4115 мая

«Мы всегда найдем, что продать в регионах и как»

Глава Российского аукционного дома о региональной приватизации и новых филиалах
11:45Сегодня

Греция обманула Европу ради евро

09:2819 мая

Оценены потери Украины из-за сокращения торговли с Россией

11:32Сегодня

США решили наказывать страны со слабой валютой

Экономика17:1423 мая

8 туннелей и 127 мостов

Руслан Байсаров построит «новый Шелковый путь»
11:36Сегодня

От россиян убрали курсы валют

10:1618 мая

Россия начала писать Digital Диктант

10:27Сегодня

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

Россия
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников
Кремль высказался об уходе Терезы Мэй
Российские школьники признались в трудностях при выборе профессии
Владелец «китовой тюрьмы» решил отпустить животных после заявления Кремля
Все материалы
Мир
«Судьба мира решится именно здесь»
 
Россия поможет Северной Корее побороть засуху
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй заплакала во время объявления о своей отставке
«Я не президент Мексики, я ее босс»
Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
Первая в истории гей-свадьба прошла в Азии
Россия назвала Белоруссию самой родной
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
В Белоруссии продолжат борьбу с навозом
Тимошенко сочла недопустимым референдум по переговорам с Россией
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Против Порошенко начали еще одно расследование
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Президент Украины назначает на руководящие посты своих партнеров и людей Коломойского
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Российским инженерам пообещали работу уровня Google
Кипр пострадал от утечки российских денег
Греция обманула Европу ради евро
США решили наказывать страны со слабой валютой
От россиян убрали курсы валют
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Налетчики расстреляли российского полицейского из его пистолета
Юриста «ЮКОСа» заочно осудили на 10 лет за присвоение нефти на триллион рублей
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Воссоздан алкогольный напиток Древнего Египта
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
SpaceX вывела 60 спутников для глобального интернета
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
Игрок «Челси» захотел воссоединиться с Роналду
Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России во время матча ЧМ
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею
Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов
Все материалы
Культура
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Историк Наталия Басовская умерла через три дня после своего дня рождения
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Вайнштейн решил откупиться от жертв за 30 миллионов долларов
Умер скандальный автор эротических спектаклей и худрук Концептуального театра
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Постоянная гостья скандального ток-шоу рассказала о жестокости съемочной группы
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Сотрудник сети фастфуда искупался в раковине ресторана и разозлил клиентов
Завоевавший Кремль в фотошопе украинский министр стал героем мемов
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Модель надела купальник «задом наперед» и смутила пользователей сети
Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства
Pornhub поможет мужчинам скрыть возбуждение на пляже
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту
Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Слоненка довели до изнеможения ради туристов
Хилый парень взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Прошедших по подиуму детей-сирот сравнили с рабами на рынке
Все материалы
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Airbus показал интерьер летающего такси
Хот-хэтч Honda Civic Type R подготовили для ралли-рейдов
Skoda представила обновленный Superb
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы