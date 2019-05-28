Корпорация МСП договорилась с рядом банков поддержать российско-турецкий бизнес

Корпорация МСП подписала меморандум о взаимопонимании с кредитными организациями «Зираат Банк» (Москва), «ИШБАНК», «Денизбанк Москва», «Кредит Европа Банк» и ООО «Экспобанк». Документ предполагает развитие взаимодействия между российскими и турецкими малыми и средними компаниями. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Подписанты меморандума договорились обеспечить доступ субъектов МСП — инициаторов перспективных проектов к финансовым ресурсам за счет кредитования и кредитно-гарантийной поддержки.

Меморандум также предусматривает выработку форматов методического взаимодействия по вопросам возможного создания интернет-ресурса для предпринимателей, аналогичного порталу Бизнес-навигатора МСП, на территории Турецкой Республики.

В сообщении также отмечается, что взаимодействие между сторонами будет осуществляться в «дорожной карты», одобренной Корпорацией МСП и Ассоциацией российских и турецких предпринимателей RTIB, договоренностями между которыми были закреплены в соответствующем меморандуме, подписанном в апреле 2019 года.

В апреле 2019 года сообщалось о том, что генеральный директор Корпорация МСП Александр Браверман и председатель Руководящего совета Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTIB) Наки Карааслан подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились об обмене опытом по основным направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства, включая финансово-гарантийную, информационно-маркетинговую и образовательную поддержку, обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, реализацию комплекса мер по поддержке экспортно ориентированных компаний.