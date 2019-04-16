Корпорация МСП поддержит сотрудничество российских и турецких компаний

Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман и председатель Руководящего совета Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTIB) Наки Карааслан подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе корпорации.

Стороны договорились об обмене опытом по основным направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства, включая финансово-гарантийную, информационно-маркетинговую и образовательную поддержку, обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, реализацию комплекса мер по поддержке экспортно ориентированных компаний. Также планируется организовать взаимодействие по тиражированию лучших практик, формированию и распространению информации о существующих бизнес-возможностях для российских и турецких субъектов МСП.

В числе основных направлений сотрудничества Корпорации МСП и RTIB — взаимодействие по созданию аналогичного Порталу Бизнес-навигатора МСП ресурса на территории Турции.

Стороны планируют проработку возможностей совместного участия в процессе встраивания субъектов МСП в производственно-сбытовые цепочки предприятий крупного бизнеса, осуществляющих экспортно-импортные операции на территории России и Турции.