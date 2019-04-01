Корпорация МСП поддержала инновационную компанию из Сколково

Корпорация МСП предоставила производителю оборудования для коммерческого учета электроэнергии компании «Ай-тор» гарантию в обеспечение кредита, на сумму 50 миллионов рублей, привлеченного от МСП Банка. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Гарантия по кредиту для финансирования деятельности компании была выдана компании в рамках программы Корпорации МСП по поддержке стартапов.

Компания «АЙ-ТОР», являющаяся резидентом кластера энергоэффективных технологий «Сколково», занимается производством инновационного оборудования для измерения тока и напряжения, а также измерительных трансформаторов для цифровых подстанций и сетей. «ООО "Ай-тор" является одним из ярких примеров успешной истории развития стартапов Сколково, компанию мы поддерживали на протяжении всего ее развития», — рассказал директор по операционной работе, кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский.

Он отметил, что «Ай-тор» стал участником проекта «Сколково» в 2015 году, тогда же вошел в число победителей конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв», который ежегодно проводят «Россети» и Фонд «Сколково». В 2016 году компания получила грант фонда «Сколково» на доработку своего продукта. В Сколково ожидают, что привлечение с помощью Корпорации МСП дополнительных финансовых ресурсов ускорит рост компании, считает Олег Перцовский.

Направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных и инновационных стартап-проектов, реализуемых малым и средним бизнесом в приоритетных отраслях экономики, Корпорация МСП развивает с 2017 года. На сегодняшний день корпорация уже предоставила стартапам гарантии на общую сумму 4,728 миллиарда рублей. Это позволило малым и средним компаниям привлечь 8,577 миллиарда рублей кредитных средств.

