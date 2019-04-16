Корпорация МСП окажет поддержку инвестпроектам в Самарской области

Объем финансовой поддержки инвестиционных проектов Самарской области Корпорацией МСП может составить более 1 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, сообщает пресс-служба корпорации.

«Сотрудничество Корпорации МСП и правительства Самарской области позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса», — отметил Александр Браверман. «Так, объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 10,3 миллиарда, что позволило малыми и средним компаниям привлечь более 27,5 миллиарда рублей кредитных средств», — подчеркнул он.

Александр Браверман также сообщил, что за 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 18,2 тысячи договоров общим объемом 133,9 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Самарской области.

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Самарской области, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП.

Делегация Корпорации МСП также приняла участие в презентации 5 инвестиционных проектов Самарской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации.

Кроме того, в рамках визита состоялся круглый стол по участию в закупках крупнейших заказчиков для предпринимателей Самарской области. В ходе мероприятия советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков рассказал о реализуемых корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Он отметил, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Самарской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона на 82,6 процента (или на 31,4 миллиарда рублей).