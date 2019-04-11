Поддержка Корпорации МСП принесет бизнесменам Ингушетии 1,2 миллиарда рублей

Инвестиционные проекты республики Ингушетия могут получить финансовую поддержку Корпорации МСП объемом более 1,2 миллиарда рублей. Об этом было заявлено в ходе визита делегации корпорация в регион 11 апреля, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В сообщении отмечается, что в рамках рабочей встречи президента Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

«При поддержке Корпорации МСП в республике уже реализованы крупные инвестиционные проекты, в том числе проекты по строительству торгово-производственного комплекса "Строймаркет" и по строительству завода по изготовлению алюминиевых профилей», — отметил Юнус-Бек Евкуров. «И рост числа субъектов МСП на 21,2 процента в прошлом году в сравнении с показателем 2017 годом, в том числе благодаря поддержке Корпорации МСП, — тому подтверждение», — подчеркнул он.

«На сегодняшний день малые и средние компании региона получили гарантийную поддержку в рамках Национальной гарантийной системы в объеме более 500 миллионов рублей, что позволило им привлечь около 900 миллионов рублей кредитных средств по ставке на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями», — рассказал Александр Браверман.

Он также сообщил, что за 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 106 договоров общим объемом 3,6 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Ингушетии.

Представители корпорации приняли участие в презентации трех инвестиционных проектов в Ингушетия, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка в рамках НГС и программы стимулирования кредитования субъектов МСП.

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями республики, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Портал охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек.