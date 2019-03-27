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Корпорация МСП поддержит бизнес в Смоленской области

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил с генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александром Браверманом результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Александр Браверман отметил, что объем консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет около 10 миллиардов рублей. За 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 3,3 тысяч договоров общим объемом 21,67 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Смоленской области.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 4 инвестиционных проектов Смоленской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации. Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 469,5 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проекты — 924 миллиона рублей.

«Уже сегодня предприятия региона, реализующие проекты в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и других сферах, пользуются кредитно-гарантийной поддержкой Корпорации МСП, льготной лизинговой поддержкой. Важно отметить, что в Смоленской области растет число пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают вести бизнес на основе актуальных рыночных данных», — подчеркнул Александр Браверман.

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Смоленской области, где представили Портал Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.

«За минувший 2018 год в сводном рейтинге качества инвестиционной политики регионов Смоленская область заняла 10-е место из всех 85-ти субъектов Российской Федерации», — отметил Алексей Островский. «Также выражаю особую благодарность за созданный корпорацией Портал Бизнес-навигатора МСП. Все это позволило администрации региона предоставить бизнесу такие возможности, что, по оценке Агентства стратегических инициатив, Смоленская область вошла в пятерку лучших субъектов РФ по развитию малого предпринимательства в 2018 году», — подчеркнул он.

Также представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малых и средних компаний, семинар для предпринимателей Смоленской области по участию в закупках крупнейших заказчиков.

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