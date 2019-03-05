Объем поддержки малого бизнеса в Тульской области составил 26,9 миллиарда рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба корпорации, было завялено в ходе встречи министра финансов РФ Антона Силуанова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана в рамках выездной сессии, посвященной реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе.

«Активную роль в проекте должны играть школьники, студенты, молодые мамы, люди серебряного возраста, военные пенсионеры. Они должны выбирать предпринимательство, а мы — создавать все условия для развития бизнеса», — отметил в ходе встречи губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Мы активно работаем над этим и хотим поблагодарить Корпорацию МСП за наше сотрудничество. Результат этой работы виден и ощутим, бизнес получает поддержку», — подчеркнул он.

Александр Браверман, в свою очередь, рассказал о положительной динамике развития сегмента в Тульской области на примере роста объемов участия в закупках. «Так, если в 2016 году объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП Тульской области составил 3,7 миллиарда рублей, то в 2017 этот показатель составил 10,3 миллиарда рублей, а в 2018 году произошел качественный скачок до 26,9 миллиарда рублей», — подчеркнул А. Браверман. Он отметил, что на сегодняшний день регион занимает второе место в ЦФО по показателю объемов закупок крупнейших заказчиков на одного занятого у субъектов МСП (150 тысяч рублей).

«Сегодня все больше предприятий сегмента МСП переходит на цифровые технологии. Инструментом, позволяющим в формате "одного окна" получить всю необходимую информацию для открытия и развития своего бизнеса является Портал Бизнес-навигатора МСП», — отметил глава Корпорации МСП. «На сегодняшний день на портале зарегистрировано 10,4 тысячи предпринимателей Тульской области, более 50 процентов из них улучшили показатели выручки или численность занятых», — сообщил он.