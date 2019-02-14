«Норникель» и Корпорация МСП договорились о поддержке малого бизнеса

«Норникель» и Корпорация МСП договорились о совместной поддержке малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«Подписание соглашения для "Норникеля" — важный этап практического применения политики компании в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. "Норникель" уже давно зарекомендовал себя надежным партнером государства, и наше сотрудничество с Корпорацией МСП станет еще одним серьезным вкладом в реализацию проектов общенациональной повестки», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.

«Важно подчеркнуть, что "Норникель" стал первым партнером Корпорации МСП из числа крупнейших российских частных компаний. Это свидетельствует о заинтересованности крупного бизнеса в развитии сегмента МСП», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Развитие стратегического сотрудничества в рамках соглашения будет направлено на оказание адресной поддержки субъектам МСП, являющимся действующими или потенциальными контрагентами «Норникеля», а также реализацию совместных мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности на территориях размещения производств горно-металлургической компании, в том числе в моногородах.

В частности, «Норникель» и Корпорация МСП намерены оказывать субъектам малого и среднего бизнеса содействие в разработке и освоении производства высокотехнологичной, инновационной продукции. Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет также создание и применение инструментов поддержки малых и средних компаний в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков, в том числе для реализации инжиниринговых проектов по созданию технологических решений для нужд группы компаний «Норникеля».

В число приоритетных направлений взаимодействия входит сотрудничество по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений о мерах поддержки субъектов МСП в области образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также разработка и реализация совместных инициатив в области стимулирования применения субъектами МСП цифровых платформ и технологий в производственной и социально-экономической сфере деятельности.