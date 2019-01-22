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МСП Банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов

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На площадке Московской биржи прошел брифинг МСП Банка «Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП», посвященный реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в сообщении МСП Банка.

Участниками встречи стали председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута, член правления Московской биржи Анна Кузнецова, директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Андраш Хорваи, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и другие участники сделки и эксперты рынка.

Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП предполагает отработку двух новых для участников рынка МСП механизмов поддержки: объединение в портфеле кредитов субъектам МСП, выданных несколькими банками, и предоставление поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша. По словам Игоря Шувалова, данная сделка является свидетельством того, что «финансовый рынок в России развивается, что банки начинают по-новому относиться к малому и среднему бизнесу».

Внедрение механизма секьюритизации кредитов, то есть привлечения кредитными организациями заемных средств через размещение облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП предусмотрено национальным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов подчеркнул особое значение секьюритизации как рыночного механизма поддержки кредитования сектора и повышения доступности финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в РФ. «Сегодня мы открыли новое окно возможностей для частных инвесторов и банков для получения с фондового рынка денег для финансирования малого и среднего бизнеса. Минимальный объем сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, — 10 миллиардов рублей», — подчеркнул он.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман назвал сделку «крайне важной для развития финансового рынка и реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Механизм секьюритизации, по его словам, создает глобально новые условия для субъектов МСП. «В целом сделки подобного рода вызывают большую заинтересованность рынка, поэтому мы продолжим развитие данного инструментария», — отметил он.

Объем выпуска облигаций составил 7 миллиардов рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,1 процента годовых. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК Регион и МСП Банк. Среди инвесторов — международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании. Кредиты субъектам МСП, включенные в состав обеспечения, соответствуют Единым стандартам кредитования субъектов МСП, а структура и параметры сделки по выпуску облигаций соответствуют Единым механизмам секьюритизации портфелей кредитов субъектам МСП, согласованным Рабочей группой при Банке России в 2017 и 2018 годах.

Средства, полученные от размещения облигаций, МСП Банк направит на увеличение в следующем году объемов кредитования малого и среднего бизнеса в рамках своего основного направления деятельности.

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