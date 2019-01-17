Закупки компаний с госучастием у МСП в 2018 году превысили 3 триллиона рублей

Общий объем закупок крупнейших заказчиков с государственным участием у субъектов МСП по итогам 2018 года составил 3,058 триллиона рублей при расширении номенклатуры до 362 тысяч позиций. Об этом на полях Гайдаровского форума — 2019 со ссылкой на данные реестра договоров сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, говорится в сообщении Корпорации.

Он также отметил, что более 67 процентов в этом объеме занимает продукция производственного назначения, в том числе более 12 процентов — инновационная, высокотехнологичная продукция.

В 2018 году поставщиками стали 104 837 субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками заключено 402 103 договора на общую сумму 3,058 триллиона рублей (в 2017 году объем закупок у субъектов МСП крупнейших заказчиков составил 2,098 триллиона рублей). Количество номенклатурных позиций закупаемых товаров, работ, услуг увеличилось с 161,7 тысячи до 362 тысяч позиций в 2018 году.

«Сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции — в 1,1 раза, и более высокий уровень экономии средств заказчиков — в 2,1 раза, чем общая практика закупок по закону № 223-ФЗ», — подчеркнул Браверман.

По итогам 2018 года в пятерку лидеров по объему закупок у субъектов МСП вошли ОАО «РЖД» (260,27 миллиарда рублей), ПАО «Ростелеком» (106,08 миллиарда рублей), АО «ГСК «Югория» (75,08 миллиарда рублей), АО «РЖДстрой» (71,39 миллиарда рублей) и ПАО «Сбербанк» (61,75 миллиарда рублей).

Планируемый объем закупок у малых и средних компаний на 2019 год, по данным Корпорации МСП, составляет 3,2 триллиона рублей. При этом в Корпорации прогнозируют продолжение тенденции по расширению перечня наименований закупаемых у субъектов МСП товаров и услуг. Так, ожидается, что номенклатура закупок в текущем году вырастет до 380 тысяч позиций.

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году объем закупок у субъектов МСП должен достигнуть 5 триллионов рублей. Такая цель была поставлена президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления на форуме «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес — национальный проект!» 23 октября 2018 года.

Глава Корпорации МСП отметил, что обеспечить выполнение данного показателя поможет создание цифровой платформы для поддержки производственной и сбытовой деятельности малых и средних компаний и формирование реестра производственных МСП — потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, консолидированная поддержка инновационных, высокотехнологичный субъектов МСП, включая стартап-предприятия и «газели». Ряд изменений коснется нормативно-правового регулирования системы закупок. В их числе расширение горизонта планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет, введение административной ответственности за нарушение сроков по договорам с субъектами МСП, а также законодательное установление возможности развития («выращивания») крупнейшими заказчиками потенциальных поставщиков.

