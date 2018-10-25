Корпорация МСП наладила сотрудничество с итальянской MIKRO KAPITAL SARL

Корпорация МСП и итальянская компания MIKRO KAPITAL SARL подписали меморандум о взаимопонимании. В качестве подписантов выступили генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и управляющий MIKRO KAPITAL SARL Винченцо Трани, сообщает пресс-служба корпорации.

Целью предстоящего сотрудничества является объединение усилий в вопросах содействия развитию предпринимательства обоих государств и развития кооперации между российскими субъектами МСП и итальянскими предприятиями.

«Я очень горжусь, что первой итальянской микрофинансовой организацией, установившей сотрудничество с Россией в области инвестирования в проекты сегмента малого и среднего предпринимательства, стала компания MIKRO KAPITAL SARL. Сегодняшний меморандум подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — отметил в связи с подписанием документа Винченцо Трани. «Мы придаем особое значение сотрудничеству в области малого и среднего предпринимательства между Италией и Россией, видя в нем окно возможностей для развития отношений в торгово-экономической, прежде всего финансовой сфере», — подчеркнул, в свою очередь, Александр Браверман.

В рамках реализации меморандума стороны займутся проработкой возможностей организации совместной деятельности, направленной на обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам: инвестирование в виде взносов в капитал, кредитование, лизинговое финансирование. Речь идет в первую очередь о возможных совместных инвестициях в проекты, реализуемые российскими малыми и средними компаниями (на начальном этапе взаимодействия в размере до 2 миллиардов рублей) с участием фонда «МИР» и МСП Банка при гарантийной поддержке Корпорации МСП.

Корпорация МСП и компания MIKRO KAPITAL SARL также рассмотрят возможности совместного участия в процессе стимулирования увеличения доли субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, а также встраивания российских малых и средних компаний в производственно-сбытовые цепочки предприятий крупного бизнеса, осуществляющих экспортно-импортные операции на территории, прежде всего государств-членов ЕАЭС.

Стороны также договорились об осуществлении обмена информацией о поступивших на рассмотрение перспективных проектах, инициированных субъектами МСП. Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, создания совместных рабочих и консультативных групп.