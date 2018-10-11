Корпорация МСП приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава»

11 октября 2018 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске, сообщили «Ленте.ру» в корпорации.

В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и государства, включая механизмы привлечения инвестиций в инфраструктуры и социальные проекты, реализуемые в сфере физической культуры и спорта, поддержки предпринимательства, а также развитие производства и продвижение на внутреннем рынке российских товаров спортивной индустрии.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова проинформировала участников заседания о реализуемых мерах поддержки малого и среднего бизнеса в области физической культуры и спорта. Она отметила, что Корпорация МСП ведет активное сотрудничество с Минспортом России в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного в июле 2018 года. Данное сотрудничество предполагает реализацию мер финансовой, информационно-маркетинговой, имущественной поддержки предпринимателей, расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, а также взаимодействие по вопросам правового регулирования предпринимательства в сфере физкультуры и спорта.

«Малым и средним компаниям в области физкультуры и спорта на сегодняшний день доступны различные виды поддержки. В рамках реализации специальной квоты закупок, где конкурируют только субъекты МСП, общий объем закупок спортивных товаров и услуг крупнейшими заказчиками у субъектов МСП увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом в более чем 7 раз (с 217 миллионов рублей в 2017 году до 1,7 милиардов рублей в 2018 году)», — отметила Наталья Коротченкова.

Оказание финансовой поддержки субъектам МСП включает 3 вида льготных финансовых продукта МСП Банка, предусматривающих предоставление льготных кредитов субъектам МСП в сфере спорта по ставке ниже рыночной (в размере от 6,5 до 9,6 процента) в целях производства отечественных спортивного оборудования и инвентаря и реализации инвестиционных проектов в сфере спорта, а также предоставление гарантии Корпорации МСП в объеме до 75 процентов от суммы кредита.

Так, объем кредитно-гарантийной поддержки Корпорацией МСП малого и среднего бизнеса в данной области, на сегодняшний день составляет 728 миллионов рублей, что позволило 31 малому предприятию привлечь заемное финансирование на сумму более 1 218,2 миллиона рублей.

В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.