Индия и Корпорация МСП подписали меморандум о сотрудничестве в области микро-, малых и средних предприятий между Индией и Россией, сообщили в пресс-службе корпорации. Подписание происходило в присутствии первых лиц двух государств.

Целью сотрудничества в рамках меморандума является взаимодействие в вопросах политики, опыта и информации, касающейся развития малого и среднего бизнеса в Индии и РФ, а также совместная работа в целях повышения конкурентоспособности индийских и российских предприятий данного сегмента на мировых рынках.

«Меморандум между Корпорацией МСП и Национальной корпорацией малых предприятий Индии закрепил ключевые направления нашего дальнейшего сотрудничества в сфере МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. «В частности, в рамках меморандума мы договорились об организации взаимных бизнес-миссий в целях укрепления и расширения бизнес-кооперации между предпринимателями России и Индии», — рассказал он. «В августе 2018 года приняты поправки к федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которыми снято ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49 процентов», — отметил Браверман. «В связи с отменой данного ограничения индийские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут более осознанно работать на российском рынке, в том числе принимать участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной российским законодательством квоты для субъектов МСП», — подчеркнул он.

Одним из важных направлений предстоящего сотрудничества — содействие включению субъектов МСП в цепочки поставок иностранных компаний (в первую очередь российских в Индии и индийских в России), локализующих или планирующих локализовать свое производство на территории обеих стран.

Ранее на полях саммита представители Корпорации МСП провели презентацию Портала Бизнес-навигатора МСП. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.