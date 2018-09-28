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Корпорация МСП приняла участие в форуме «Территория бизнеса — территория жизни»

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Алексей Островский

В пятницу, 28 сентября 2018 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие во Всероссийском форуме для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни». Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Открывая форум, губернатор Смоленской области Алексей Островский подчеркнул актуальность развития и поддержки сегмента малого и среднего предпринимательства.

«Я уверен, экономическая система становится намного эффективнее, когда сам бизнес вовлечен в процесс принятия решений на государственном уровне, так поддержка предпринимательства выстраивается с учетом его интересов. И мы стараемся именно так вести работу в Смоленской области. Благодаря системному диалогу в регионе планомерно развивается малое и среднее предпринимательство. Создана система инвестиционного развития Смоленской области - региональные центры поддержки экспорта, поддержки предпринимательства, кластерного развития предпринимательства», — отметил Алексей Островский.

Глава региона подчеркнул важную роль Национальной премии «Бизнес-Успех», ставшей площадкой, где аккумулируются наиболее прогрессивные, новаторские, примеры развития предпринимательства. «Я очень рассчитываю, что лауреаты смоленского этапа удачно презентуют свои проекты сегодня, затем достойно представят наш регион на федеральном уровне», — подчеркнул он.

В рамках форума состоялся открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», прошла презентация лучших бизнес-идей в номинациях «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Народный предприниматель», «Лучший экспортный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «ЗОЖ». В нынешнем году в данный перечень также вошли две номинации Корпорации МСП – «Лучший заказчик» и «Лучший поставщик». Победителем в номинации «Лучший заказчик» признано ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО», в номинации «Лучший поставщик» — ООО «ЭКО СВЕТ ЗАПАД». Призы представителям данных компаний в рамках церемонии награждения вручила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.

«Важно отметить, что Смоленская область в целом показывает очень высокие показатели эффективности, в том числе в сфере развития предпринимательства. В рамках рейтинга инвестиционной привлекательности регионов второй год подряд Смоленская область занимает высокие места, — отметила она. — Динамичный рост наблюдается и в области участия малых и средних компаний региона в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По данному показателю Смоленская область в 2018 году по сравнению с 2017 годом показала двукратный рост количества поставщиков. Мы видим, что крупнейшие заказчики, такие как РЖД, "Россети", "Роснефть", Газпром, приходят сегодня в регионы, они заинтересованы в сотрудничестве с малыми и средними компаниями».

Наталья Коротченкова также подчеркнула, что в рамках регионального этапа премии в нынешнем году в целом было представлено большое количество проектов в различных номинациях. Наибольший потенциал по развитию сегмента МСП среди претендентов на премию в номинации «Лучшая муниципальная практика» продемонстрировал Гагаринский муниципальный район. В частности, прирост количества созданных на территории района субъектов МСП за 2015-2017 годы составил более 20 процентов (с 1418 в 2015 году до 1712 в 2017 году). Кроме того, ООО «Лео» (производство товаров для детей) из Гагаринского муниципального района признано лучшей компанией в номинации «Лучший производственный проект».

Также на полях форума Корпорация МСП, при поддержке Правительства Смоленской области, провела обучающий семинар для субъектов МСП по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков.

Представители Корпорации МСП рассказали участникам семинара о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний. Советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков отметил, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Смоленской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона. Так, по итогам восьми месяцев 2017 года, объем закупок у субъектов МСП Смоленской области составил 2,8 миллиарда рублей, количество договоров — 474, за аналогичный период 2018 года объем закупок у субъектов МСП уже составил 3,23 миллиарда рублей и количество договоров — 738.

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