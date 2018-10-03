Браверман отметил динамику сотрудничества заказчиков и спортивных предприятий

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил динамику в области сотрудничества крупнейших заказчиков с субъектами МСП, реализующими проекты в области физкультуры и спорта. Об этом он заявил в ходе семинара, организованного корпорацией для предпринимателей, сообщили в пресс-службе организации.

По словам Бравермана, по итогам 2017 года общий объем закупок крупнейшими заказчиками товаров, работ и услуг в области спорта составил 1,46 миллиарда рублей, в том числе у субъектов малого и среднего бизнеса — 217,8 миллиона рублей. В 2018 году (по состоянию на сентябрь) общий объем договоров составил 3,17 миллиарда рублей (с субъектами МСП — более 1,53 миллиарда рублей).

«Корпорация МСП ведет активное сотрудничество с Минспорта России в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного в июле нынешнего года», — рассказал собравшимся глава корпорации. «Совместная работа предполагает реализацию мер финансовой, информационно-маркетинговой, имущественной поддержки предпринимателей, расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, а также взаимодействие по вопросам правового регулирования предпринимательства в сфере физкультуры и спорта», — отметил Браверман. «Наша совместная цель — стимулировать рост числа субъектов МСП в области физической культуры и спорта, сформировать эффективную систему поддержки действующего бизнеса», — подчеркнул он.

Александр Браверман также рассказал о том, что малым и средним компаниям в области физкультуры и спорта на сегодняшний день доступны различные виды поддержки. В частности, объем кредитно-гарантийной поддержки только Корпорацией МСП в данной области, на сегодняшний день составляет 728 миллиона рублей, что позволило 31 малому предприятию привлечь заемное финансирование на сумму более 1,218 миллиарда рублей.

В настоящее время корпорацией разработан «коробочный продукт» для субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта, предусматривающий предоставление независимой гарантии корпорации в объеме до 50 процентов от суммы кредита, а также согарантии, предоставляемой корпорацией совместно с поручительством РГО для развития спорта в объеме до 75 процентов от суммы кредита.

До конца 2018 года Корпорация МСП и Минспорта РФ планируют проведение отбора проектов, реализуемых субъектами МСП в сфере физической культуры и спорта, в целях оказания финансовой поддержки в рамках НГС, а также организацию семинаров для предпринимателей по участию в закупках, проведение бирж контактов.

Кроме того, начинающие предприниматели и владельцы компаний, реализующих проекты в области физкультуры и спорта, для решения различных задач бизнеса могут воспользоваться сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП.