Экономика
 
Последние новости
Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»
Фанаты попросили Макгрегора подраться с Нурмагомедовым под Егора Крида
«Ответственный» учитель избивал школьника за несделанную домашнюю работу
Доказана польза голодания для продления жизни
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
Раскрыта тайна появления кратера в Сибири
Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу
США отказались допустить новый российский самолет-разведчик к полетам над США
Новости партнеров

Корпорация МСП договорилась с X5 Retail Group о поддержке сельхозпроизводителей

Перейти в «Мою Ленту»

В рамках работы по развитию сельхозкооперации Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) будет оказывать сельхозпроизводителям содействие в установлении сотрудничества с крупными продуктовыми ритейлерами. Первым шагом в данном направлении стало соглашение о взаимодействии с X5 Retail Group, подписанное в среду, 12 сентября 2018 года на полях Восточного экономического форума.

Со стороны X5 Retail Group документ подписал директор по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Наумов, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

В рамках реализации основных направлений соглашения представители X5 Retail Group проведут обучающие семинары для работников Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (по данным на сентябрь 2018 года, в 68 регионах созданы центры компетенции, к концу 2018 года центры будут созданы не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации) по основным направлениям сотрудничества ритейлера с сельхозпроизводителями. В дальнейшем полученная информация позволит обеспечить полноценную консультационную работу центров с потенциальными поставщиками. Подробная информация о том, как стать поставщиком X5 Retail Group также будет размещена на портале Бизнес-навигатора МСП.

Корпорация МСП в рамках соглашения будет осуществлять поиск потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний для X5 Retail Group. Одно из направлений данной совместной работы — поиск сельхозпроизводителей, обладающих необходимой производственной и сырьевой базой для производства продовольственной продукции под собственной торговой маркой ритейлера.

Также Корпорация МСП выразила готовность в случае необходимости оказать сельхозпредприятиям-поставщикам X5 Retail Group кредитно-гарантийную поддержку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Счетная палата подтвердила эффективность кредитной программы Корпорации МСП
Ростуризм и Корпорация МСП договорились о сотрудничестве
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 сентября

Отстрелялись

Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
07:07Сегодня

На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса

11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

15:0211 сентября

Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
17:26 5 сентября

Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

22:2711 сентября

Илон Маск нашел способ удешевить Tesla

14:3511 сентября

В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока

Экономика00:01 7 сентября

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
12:3811 сентября

РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие

20:4611 сентября

Медведев отказался надувать щеки

14:2111 сентября

Продвинутые промышленники заставят своих коллег внедрять «зеленые технологии»

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе
Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха
Коммунисты предложили отложить выборы губернатора Владимирской области
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
Президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников
Грузия поделится марихуаной со всем миром
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса
Корпорация МСП договорилась с X5 Retail Group о поддержке сельхозпроизводителей
Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом
Илон Маск нашел способ удешевить Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Суд отправил под арест двух участников несогласованной акции в Москве
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
Раскрыта тайна появления кратера в Сибири
Обнаружены последствия смертоносной катастрофы
США отказались допустить новый российский самолет-разведчик к полетам над США
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
Игрок «Барселоны» закатил вечеринку на тысячи евро и отказался платить
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом
Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным
В Европе появится новый футбольный турнир
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Участник Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование
Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»
Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск
Участник X Factor вышел на сцену и признался в «женском» прошлом
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Школа пообещала обучить детей зарабатывать миллионы и разъярила родителей
Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой
Durex накажут за «зараженных половыми инфекциями» россиян
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Определена марка часов главы Росгвардии
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Россия оказалась популярнее заграницы
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Корова задушила напавшего на нее льва
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Продавщица годами таскала ветчину на работе и наела на тысячи долларов
Все материалы
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
Названы российские цены на новый Kia Cerato
«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Все материалы