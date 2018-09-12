Корпорация МСП договорилась с X5 Retail Group о поддержке сельхозпроизводителей

В рамках работы по развитию сельхозкооперации Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) будет оказывать сельхозпроизводителям содействие в установлении сотрудничества с крупными продуктовыми ритейлерами. Первым шагом в данном направлении стало соглашение о взаимодействии с X5 Retail Group, подписанное в среду, 12 сентября 2018 года на полях Восточного экономического форума.

Со стороны X5 Retail Group документ подписал директор по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Наумов, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

В рамках реализации основных направлений соглашения представители X5 Retail Group проведут обучающие семинары для работников Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (по данным на сентябрь 2018 года, в 68 регионах созданы центры компетенции, к концу 2018 года центры будут созданы не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации) по основным направлениям сотрудничества ритейлера с сельхозпроизводителями. В дальнейшем полученная информация позволит обеспечить полноценную консультационную работу центров с потенциальными поставщиками. Подробная информация о том, как стать поставщиком X5 Retail Group также будет размещена на портале Бизнес-навигатора МСП.

Корпорация МСП в рамках соглашения будет осуществлять поиск потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний для X5 Retail Group. Одно из направлений данной совместной работы — поиск сельхозпроизводителей, обладающих необходимой производственной и сырьевой базой для производства продовольственной продукции под собственной торговой маркой ритейлера.

Также Корпорация МСП выразила готовность в случае необходимости оказать сельхозпредприятиям-поставщикам X5 Retail Group кредитно-гарантийную поддержку.