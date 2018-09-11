Счетная палата подтвердила эффективность кредитной программы Корпорации МСП

Реализация Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечила достижение плановых показателей в 2015-2017 годах. Корпорация МСП предоставила 4747 поручительств, по которым Банк России предоставил кредиты 29 уполномоченным банкам на общую сумму 121,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки реализации программы.

«Несмотря на отдельные недостатки и сравнительно небольшой объем привлеченных кредитных ресурсов, Программа в целом работает. Реализация Программы обеспечила достижение плановых значений показателей, установленных Приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и основными положениями Стратегии развития Национальной гарантийной системы», — отметил аудитор Андрей Перчян.

Также проверка показала, что на 1 июля 2018 года лимит, увеличенный Банком России до 175 миллиардов рублей, использован на 46,6 процента. Задолженность банков перед ЦБ по кредитам, выданным под поручительство Корпорации, составила 81,5 миллиарда рублей. В настоящее время Банк России рассматривает возможность продления программы.

«Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемая Корпорацией МСП совместно с Банком России, за время своего существования неоднократно корректировалась в соответствии с потребностями рынка и на сегодняшний день представляет собой эффективный механизм финансовой поддержки бизнеса, — отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, — Особую актуальность программа приобрела и в связи с активным развитием направления поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Потенциал ее на сегодняшний день очень высок. Вместе с тем, необходимо развивать и другие финансовые инструменты для бизнеса, которому крайне необходимы доступные деньги на развитие».

Общий объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за 2015-2017 годы в рамках Национальной гарантийной системы финансовой поддержки за достиг 521 миллиарда рублей, сообщили в Корпорации МСП.

В рамках реализации Программы 6,5 уполномоченными банками по состоянию на текущий момент предоставлено 5783 поручительств, обеспечивших предоставление льготных кредитов 1514 субъектам МСП на общую сумму 146,6 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2018 года было предоставлено 4747 поручительств, обеспечивших предоставление льготных кредитов 1161 субъекту МСП на общую сумму 121,5 миллиарда рублей.

Основной целью Программы 6,5 является обеспечение льготными кредитами субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики. Процентная ставка по кредитам составляла 9,6 процента для субъектов среднего бизнеса и 10,6 процента для субъектов малого бизнеса. При этом рыночная ставка кредитования субъектов МСП в 2016 году составляла от 14 до 18 процентов годовых, а в 2017 году по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ от 11 до 15 процентов годовых.

Востребованность Программы подтверждает практически полная выборка лимита, установленного Банком России в размере 125 миллиарда рублей. Так, выборка лимита по состоянию на июль 2017 года составила 83 процента от установленного лимита. Банк России трижды увеличивал лимит по Программе: 18 марта 2016 года с 50 до 75 миллиардов рублей, 16 сентября 2016 года до 125 миллиардов рублей и 7 июля 2017 года до 175 миллиардов рублей.

Льготные кредиты в рамках Программы предоставлялись субъектам МСП приоритетных отраслей в приоритетных регионах. Так, в ДФО уполномоченными банками было предоставлено более 200 поручительств, обеспечивших кредитование субъектов МСП на общую сумму 5,9 миллиарда рублей

Кредитование крупнейшими банками, в частности Банком ВТБ (ПАО) субъектов МСП в рамках Программы 6,5, имеет небольшой удельный вес в общем объеме кредитования Банком субъектов МСП (около 4 процентов в объеме выдачи). Однако, учитывая основную задачу Программы 6,5, направленную на льготное кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, целесообразно оценить долю Программы 6,5 в объеме выдачи кредитов крупнейшими банками субъектам МСП приоритетных отраслей. Так по данным Бака ВТБ (ПАО) доля льготных кредитов по Программе 6,5 Банка ВТБ (ПАО) составила в 2016 году 32 процента от общего объема выдач кредитов заемщикам, осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях экономики, а в 2017 году этот показатель составил 23 процента, что является значительной долей в общем объеме выдач кредитов субъектам МСП и оказало влияние на формирование пониженной процентной ставки в сегменте МСП.