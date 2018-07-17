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Корпорация МСП и «Союз развития туризма в РФ» поддержат туристическую отрасль

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Корпорация МСП и «Союз развития туризма в РФ» подписали соглашение о взаимодействии в области поддержки малого и среднего бизнеса в индустрии туризма. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Корпорации МСП.

Со стороны «Союза развития туризма в РФ» документ подписал председатель правления Сергей Кривоносов, а со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

В рамках сотрудничества стороны планируют работать над увеличением доли участия малых и средних предприятий в закупках крупнейших заказчиков. Еще одним ключевым направлением сотрудничества будет разработка мероприятий, направленных на развитие кредитования компаний индустрии туризма.

Стороны также планируют совместную разработку предложений по совершенствованию законодательства в сфере МСП, налаживание информационного взаимодействия. Представители «Союза развития туризма в РФ» примут экспертное участие в разработке «базы правовых решений для субъектов МСП», включающей описание типовых кейсов, возникающих при реализации малыми и средними предприятиями бизнес-проектов и юридических механизмов выхода из них.

Кроме того, взаимодействие сторон позволит обеспечить обратную связь по приоритетным направлениям деятельности Корпорации МСП. В частности, наладить совместную работу по популяризации предпринимательской деятельности в индустрии туризма, сбору, систематизации и распространению лучших региональных практик поддержки бизнеса.

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