Корпорация МСП разработает критерии оценки франшиз

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) при участии Российской ассоциациии франчайзинга (РАФ) планирует разработать критерии и механизм оценки франшиз для расширения каталога франшиз на Портале Бизнес-навигатора МСП. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем выступлении в рамках Всемирного форум аи выставки по франчайзингу, который проходит в Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года.

Браверман отметил, что в настоящее время в РФ, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирует 6,17 миллиона субъектов МСП, в том числе 3,25 миллиона индивидуальных предпринимателей.

«При этом, в секторе франчайзинга в России, по данным РАФ, занято около 600 тысяч человек, которые трудятся в почти 60 тысячах компаний (франчайзи) — субъектах МСП. Ежегодный прирост числа франчайзи составляет около 15 процентов», — отметил глава Корпорации МСП. «Таким образом, дополнительное ежегодное вовлечение около 100 тысяч человек, занятых во франчайзинге, является одним из источников решения поставленной президентом РФ задачи по приближению вклада малого предпринимательства в ВВП страны к 40 процентам и увеличения числа занятых в секторе с 19 до 25 миллионов человек», — подчеркнул он.

Он также рассказал о том, что в сотрудничестве с Российской ассоциацией франчайзинга на Портале Бизнес-навигатора МСП и в мобильном приложении «Навигатор МСП. Меры поддержки» размещена информация о 64 российских и иностранных франшизах, прошедших проверку на соответствие международным стандартам. Более 40 процентов из них — франшизы в сфере общественного питания, кроме того широко представлена розничная торговля, а также медицинские товары и услуги.

Портал Бизнес-навигатора позволяет пользователю, задав параметры фильтрации по городу и виду бизнеса, увидеть набор информационных карточек с основными параметрами рекомендованных франшиз — стоимостью (паушальным взносом) и роялти, требуемыми инвестициями со сроком их окупаемости, необходимой площадью и персоналом, а также ссылками на официальные сайты франчайзеров.

«С целью дальнейшего расширения каталога франшиз корпорация при участии РАФ планирует разработать критерии и механизм оценки франшиз, согласовать их с рабочей группой по координации разработки и наполнения Бизнес-навигатора МСП, и применять в дальнейшем для расширения выбора франшиз в Бизнес-навигаторе МСП», — рассказал А. Браверман.