Корпорация МСП и BASF договорились о сотрудничестве

Корпорация МСП, BASF и Восточный комитет германской экономики подписали план мероприятий по сотрудничеству в области развития делового взаимодействия c малыми и средними предприятиями России, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны 25 мая на полях Петербургского международного экономического форума подписали план мероприятий (дорожную карту) по встраиванию субъектов индивидуального, малого и среднего предпринимательства — потенциальных поставщиков в цепочки поставок российского подразделения германской компании — БАСФ.

Сотрудничество сторон в рамках дорожной карты предусматривает поиск и отбор потенциальных квалифицированных поставщиков для БАСФ, организацию B2B встреч с российскими компаниями для проведения переговоров о возможном сотрудничестве, а также, в случае такой необходимости, реализацию мероприятий по «доращиванию» малых и средних предприятий до требований германской компании с использованием мер поддержки, предоставляемых Корпорацией МСП российским малым и средним компаниям.

Реализация основных мероприятий дорожной карты будет проходить в период с мая 2018 года по ноябрь 2019 года. Взаимодействие Корпорации МСП, Восточного комитета германской экономики и БАСФ ведется в соответствии с решениями и договоренностями, достигнутыми в рамках Российско-Германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области (СРГ).

Реализация проектов по встраиванию малых и средних компаний в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием направлена как на повышение степени локализации иностранных компаний, так и на расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке.