Тинькофф Банк и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

По условиям соглашения, Тинькофф Банк выступает агентом МСП Банка и получает возможность сопровождать сделки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы кредитования партнера.

Это значит, что Тинькофф Банк сможет оказывать компаниям комплексную поддержку для получения кредитов — контролировать заявки, осуществлять сбор, проверку и оформление необходимой документации, а также давать консультации клиентам. В рамках партнерства Тинькофф Банк получает от МСП Банка комиссионное вознаграждение.

«Мы берем на себя колоссальный объем операционной работы и всю головную боль, связанную с оформлением документов, в том числе, оценкой бизнеса. Кроме того, мы бесплатно предоставляем услуги персональных менеджеров, которые доступны для общения в режиме 24/7», — прокомментировал соглашение председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что «наше сотрудничество с Тинькофф Банком — это очередной этап в реализации нашей стратегии по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе в рамках государственных программ». «Наша цель не конкурировать с другими банками на рынке финансовых услуг, а предоставлять возможность для получения кредитов МСП Банка по низким ставкам для всех российских предпринимателей», — подчеркнул Голованов.

Соглашение заключено сроком на один год и может быть продлено по взаимному согласию сторон.

МСП Банк — дочерний банк Корпорации МСП — обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.