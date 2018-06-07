Корпорация МСП представила комплекс мер поддержки для сельхозкооперативов

Корпорация МСП 5 и 6 июня 2018 года провела двухдневный семинар по обучению центров компетенций субъектов Российской Федерации в сфере развития сельскохозяйственной кооперации. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, статс-секретарь-заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Наталья Ларионова, руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Елена Дубинчук, руководители центров компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации, руководители сельскохозяйственных кооперативов, а также исполнительный директор РСО «Агроконтроль» Галина Явкина, председатель АККОР Вячеслав Телегин и исполнительный директор Союза сельских кредитных кооперативов Елена Сергацкова, директор департамента министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Свеженец, представители АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», Х5 Retail Group.

Также на семинаре Корпорацией МСП был представлен новый продукт — комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, разработанный совместно с АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг» и Минсельхозом России, а также с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Союза сельских кредитных кооперативов, некоммерческой организации «Федеральный Союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов» и предусматривающий консолидированные меры поддержки АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Минсельхоза России, АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг», направленные на расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперативов – фермеров, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) ее реализацию, к программам льготного финансирования, включая гарантии.

«Есть целый ряд поручений президента Российской Федерации, целью которых является построение системы сельхозкооперации, — заявил в ходе семинара Александр Браверман. — Основой для реализации является создание комплексного продукта, который стимулирует ЛПХ и КФХ, то есть фермеров, к образованию сельхозкооперативов. Логика совершенно очевидна. Сельхозкооперативам легче получить кредит, легче получить доступ к предмету лизинга, нежели даже самому продвинутому фермеру».

Ключевыми объектами инфраструктуры развития системы сельскохозяйственной кооперации, через которые информация о поддержке будет доведена до фермеров, определены региональные центры компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации. Основная задача центров компетенций — информационно-консультационная и методологическая помощь кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сопровождение их при подготовке бизнес-планов и технико-экономических обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального бюджетов, организация и проведение семинаров и сессий; консультирование по использованию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и многое другое.

Актуальность определения в регионах центров компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации была также отмечена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018 года, по итогам которой главам регионов было рекомендовано ускорить работу по определению региональных центров компетенций.

В настоящее время центры компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации определены в 48 регионах, активно ведется работа по их определению в остальных.

Центры компетенций позволят систематизировать работу по развитию сельхозкооперации, а также будут способствовать увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства заинтересованных в создании сельскохозяйственных кооперативов.

В рамках семинара руководителям региональных организаций, определенным в качестве центров компетенций, были представлены меры поддержки Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Корпорации МСП, МСП Банка, Россельхозбанка и Росагролизинга, а также прочитан курс лекций в том числе по вопросам основ сельхозкооперации и продвижения продукции сельхозкооперативов, успешных практик региональных центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

