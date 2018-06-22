Предприниматели Чувашии получат финансовую поддержку корпорации МСП

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) В пятницу, 22 июня, посетили Чувашскую Республику. Они приняли участие в заседании «круглого стола» Комитета Государственной Думы по финансовому рынку на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации», проведения ряда встреч с руководством региона и представителями предпринимательского сообщества.

В заседании круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации» приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, представители органов власти, ведущих предприятий региона.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы проектного финансирования и синдицированного кредитования, поддержка промышленных предприятий и субъектов МСП, проблемы законодательного обеспечения развития высокотехнологичных производств в субъектах Российской Федерации и другое.

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели ряд круглых столов для предпринимателей региона. В рамках круглого стола «О мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» прошла презентация 4 инвестиционных проектов Чувашской Республики (АО «СКБ СПА», ООО «Сельский комфорт», ООО «СП «Дантист+», ООО «БКР»), претендующих на получение кредитно-гарантийной поддержки со стороны Корпорации и МСП Банка. Данным проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка Корпорации МСП, а также поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общая сумма гарантийной поддержки данных проектов со стороны Корпорации МСП может составить 294,5 миллиона рублей при суммарном объеме инвестиций в проекты в размере 371,1 миллиона рублей.

По мнению Анатолия Аксакова, поддержка малого и среднего предпринимательства является ключевым фактором перехода экономики Республики к стабильному росту. Он отметил, что необходимо вовлекать как можно большее число чувашских компаний в различные программы Корпорации МСП, которая оказывает не только гарантийную и финансовую, но и консультационную и информационную поддержку. Участие предприятий в этих программах будет работать, в том числе, и на модернизацию промышленного и сельскохозяйственного производства Республики Чувашия.

Парламентарий также отметил возрастающую роль Корпорации МСП в вопросах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Так, объем закупок компаний с госучастием у субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках соответствующей программы составил за 2016-2017 годы 3,6 триллиона рублей. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП с участием Национальной гарантийной системы должен составить нарастающим итогом в 2016–2018 годах не менее 680 миллиардов рублей. Успешно реализуется программы стимулирования кредитования субъектов МСП и льготного лизинга оборудования, а также меры поддержки сельскохозяйственной кооперации.

Одновременно с поддержкой малого и среднего бизнеса необходимо развивать в Чувашии институт проектного финансирования, добавил Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность в том, что потенциал Республики позволяет ей стать одним из пилотных регионов, где может активно действовать «фабрика проектов», оператором которой является «Внешэкономбанк».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал о реализуемых мерах поддержки малых и средних компаний Чувашской Республики. «В целом в рамках Национальной гарантийной системы объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Чувашии, составил более 1,5 миллиарда рублей, что позволило им привлечь 3,3 милиарда рублей кредитных средств, — отметил он. — Проектам, реализуемым в 5 моногородах региона, оказана гарантийная поддержка Корпорации МСП и МСП Банка объемом 48,4 миллиона рублей, что позволило привлечь заемное финансирование в объеме 92,7 миллиона рублей».

Браверман также сообщил о существенной динамике в области участия малых и средних компаний региона в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. За период 2016-2018 гг. объем таких договоров составил 13,9 миллиарда рублей. При этом по сравнению с данными по итогам 2016 года (2,4 миллиарда рублей) в 2017 году этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза и составил 8,6 миллиарда рублей. Лидерами среди заказчиков по закупкам в 2017 году у субъектов МСП Чувашской Республики стали ПАО «РусГидро», АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ» и ПАО «Ростелеком».

Глава Корпорации также отметил, что для решения задач своего бизнеса и поиска информации о реализуемых мерах поддержки предприниматели Чувашской Республики активно используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Городами, представленными в Бизнес-навигаторе МСП, в регионе на сегодняшний день являются город Чебоксары и моногород Новочебоксарск. На сегодняшний день на портале зарегистрировалось более 5,6 тысячи предпринимателей Чувашской Республики.

