Ростуризм и Корпорация МСП договорились о сотрудничестве

Федеральное агентство по туризму и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) заключили соглашение о сотрудничестве в области поддержки малых и средних компаний в сфере туризма. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Подписи под документом поставили глава Ростуризма Олег Сафонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Как отмечается в сообщении, стороны договорились осуществлять информационное взаимодействие в целях развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В частности, в числе основных направлений предстоящего сотрудничества — популяризация России как привлекательного туристического направления для россиян и иностранных граждан, а также повышение качества предоставляемых туристских услуг и развитие малого и среднего предпринимательства в туриндустрии.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по увеличению доли малого и среднего бизнеса в объеме ВВП России до 40 процентов в последующие шесть лет. Туриндустрия — это как раз та сфера, где доминируют предприятия, относящиеся к этой категории. Увеличение объемов деятельности участников рынка, работающих в сегменте внутреннего и въездного туризма, будет способствовать выполнению поручения главы государства, а сотрудничество с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства повысит эффективность решения этой задачи», — отметил Олег Сафонов.

Также в рамках реализации основных положений соглашения стороны намерены сотрудничать в вопросах увеличения доли участия субъектов МСП в сфере туризма в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, а также разработку комплекса мер поддержки для субъектов МСП в сфере туристской индустрии, в том числе с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы.

Кроме того, Ростуризм и Корпорация МСП разработают совместные мероприятия, направленные на вовлечение граждан в предпринимательство в сфере туризма, в том числе с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма позволит обеспечить рост численности субъектов МСП, их стабильное развитие, — подчеркнул Александр Браверман. — В рамках предстоящего сотрудничества мы планируем разработать эффективные механизмы данной работы. Также одно из приоритетных направлений деятельности в рамках сегодняшнего соглашения — информирование участников бизнес-сообщества в сфере туризма о существующих инструментах поддержки бизнеса, в том числе о сервисах бесплатного интернет-ресурса для предпринимателей — Портала Бизнес-навигатора МСП».

Сотрудничество будет включать совместную разработку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере МСП, проведение конференций и информационных семинаров по вопросам поддержки и развития МСП, а также организацию оказания субъектам МСП методической, организационной и информационной поддержки. Так, стороны планируют проработать возможность включения в линейку сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных форматов бизнеса по предоставлению туристских услуг.

